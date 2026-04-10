Facebook Instagram TikTok X Youtube
Inicio Departamento Diamante General Ramírez: avanzan las obras en la zona del Hospital «Nuestra Señora...

General Ramírez: avanzan las obras en la zona del Hospital «Nuestra Señora de Luján»

La Municipalidad completó nuevos metros de cordón cuneta y el bocacalle de Islas Malvinas y Avellaneda para optimizar el drenaje y la transitabilidad.

En el marco del plan de transformación vial que se lleva adelante en General Ramírez, las cuadrillas municipales concretaron importantes avances en las inmediaciones del Hospital «Nuestra Señora de Luján». Según se informó oficialmente, la obra alcanzó una etapa clave con la construcción de nuevos metros de cordón cuneta y la finalización del bocacalle en la intersección de las calles Islas Malvinas y Avellaneda.

Puede ser una imagen de almacén de madera y texto

Estas tareas técnicas resultan fundamentales para el sector, ya que están diseñadas para mejorar el drenaje del agua pluvial y proteger la calzada en los puntos de mayor circulación vehicular. Con este avance, se busca evitar el desgaste prematuro de las arterias y garantizar una mayor durabilidad de la infraestructura urbana en una zona de constante tránsito asistencial y vecinal.(Informe Litoral)

Puede ser una imagen de texto

COMENTÁ LA NOTA

Artículos relacionadosMás del autor

© WEByRADIO.ar
Te recomendamos leer:
Entre Ríos

Elecciones en la UNER: las facultades votan hoy a sus nuevos...

WhatsApp chat