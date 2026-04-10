Villaguay: un detenido y secuestro de drogas tras operativos contra el narcomenudeo

La policía incautó cocaína, marihuana y una importante suma de dinero en efectivo durante un allanamiento por infracción a la Ley de Microtráfico.

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En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, personal policial llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Villaguay que culminó con resultados positivos. Durante el operativo, los efectivos lograron el secuestro de 40 envoltorios y un trozo compacto de cocaína, con un peso de 37,7 gramos, además de cuatro envoltorios con 158,5 gramos de marihuana. Según se informó, también se hallaron semillas de cannabis sativa y elementos de fraccionamiento que fueron incorporados a la causa judicial.

Además de las sustancias estupefacientes, los uniformados incautaron la suma de 399.900 pesos en efectivo y un teléfono celular que será sometido a peritajes para determinar el alcance de las actividades ilícitas en la zona. El procedimiento permitió la identificación de cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) que quedaron vinculadas a la investigación en distintos grados de responsabilidad, bajo las directivas de las autoridades judiciales intervinientes.

Finalmente, la Justicia dispuso la detención e incomunicación de un hombre, quien fue trasladado a la sede policial y permanece a disposición de la magistratura. La causa continúa en curso con el objetivo de desarticular los puntos de venta de drogas bajo la modalidad de microtráfico, reforzando las tareas de vigilancia y control en los barrios de la localidad.(Elonce)