Paraná: inauguraron la nueva plaza Jorge Luis Borges en un espacio recuperado

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La ciudad de Paraná sumó un nuevo espacio público de alta calidad tras la inauguración de la plaza Jorge Luis Borges, ubicada en un predio de más de 7.000 metros cuadrados donde anteriormente funcionaba un depósito de Conservación Vial. El proyecto fue destacado por la intendenta Rosario Romero como el resultado de un proceso conjunto con los vecinos y actores de la cultura, logrando una infraestructura social financiada íntegramente con fondos locales. La jefa comunal subrayó que el diseño irregular del paseo busca reflejar el pensamiento del célebre escritor, ofreciendo sectores para el ejercicio, el ajedrez y la lectura.

La intervención urbana integral incluyó la apertura de la calle Pronunciamiento y la priorización de sendas peatonales seguras para las familias. Entre los aspectos técnicos más relevantes, la plaza cuenta con laberintos, frases de la obra borgeana, juegos infantiles y una renovación total de luminarias bajo el Plan 100% LED. El jefe de Gabinete, Santiago Halle, resaltó además el vínculo histórico del autor con la capital entrerriana, recordando que su padre nació en la ciudad y su bisabuelo descansa en el cementerio municipal, lo que otorga al homenaje un carácter de justicia histórica.

La jornada de apertura contó con un festival cultural que incluyó la plantación de árboles y disertaciones de figuras como Mempo Giardinelli y Daniel Mecca. Vecinos y referentes comunitarios celebraron la puesta en valor del lugar, señalando que la zona dejó de ser un punto oscuro y relegado para convertirse en un centro de encuentro totalmente iluminado. El evento, que reunió a autoridades locales y provinciales, concluyó con presentaciones de artistas locales, consolidando a la plaza como un nuevo hito para el disfrute y la identidad de los paranaenses.(Informe Litoral)