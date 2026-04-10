Detectaron una bacteria transmitida por garrapatas en fauna silvestre argentina

Facebook Twitter WhatsApp

Investigadores del Instituto de Biotecnología del INTA y el Conicet detectaron, por primera vez en Argentina, la presencia de la bacteria Ehrlichia chaffeensis tanto en ejemplares de ciervo de los pantanos como en las garrapatas que los parasitan. Este hallazgo, publicado recientemente en la revista Parasites & Vectors, constituye una evidencia directa de la existencia de un ciclo de transmisión activo de este patógeno zoonótico en la fauna silvestre de la región del Delta del río Paraná.

La bacteria es la causante de la ehrlichiosis monocítica humana (HME), una enfermedad que en personas puede provocar cuadros similares a la gripe y, en ocasiones, derivar en hospitalizaciones. Durante una vigilancia activa realizada entre 2018 y 2024, el equipo científico identificó el ADN del patógeno en las glándulas salivales de garrapatas de la especie Amblyomma triste que se alimentaban de ciervos infectados, lo que confirma que el vector es capaz de transmitir la infección de manera efectiva en el ecosistema.

Debido a que se trata de una bacteria intracelular que no puede cultivarse mediante métodos convencionales, el equipo debió utilizar avanzadas herramientas de biología molecular para su detección. Los expertos destacaron que este descubrimiento subraya la importancia de sostener sistemas de vigilancia epidemiológica integral, monitoreando la salud animal y ambiental para anticipar riesgos potenciales en la salud humana.