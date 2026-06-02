Detuvieron a un hombre por violar una restricción y amenazar a su sobrina en Paraná

El hecho se registró en una vivienda de la calle Sargento Cabral. Tras el llamado de alerta de la víctima al 911, la policía demoró al agresor y lo trasladó a la Alcaidía de Tribunales.

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En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial de la capital provincial intervino en un nuevo caso de violencia familiar. El procedimiento se inició a partir de un llamado a la línea de emergencias 911, que alertaba sobre disturbios y un fuerte conflicto vecinal en un domicilio ubicado sobre la calle Sargento Cabral.

Al arribar al lugar del hecho, los efectivos se entrevistaron con una joven que residía en la vivienda. La víctima manifestó que su tío se había presentado en el inmueble de manera agresiva, profiriendo amenazas y provocando graves molestias. La situación revestía una infracción judicial previa, ya que sobre el hombre pesaban medidas restrictivas de acercamiento vigentes que le impedían legalmente aproximarse al lugar y a los residentes.

Según pudo saberInforme Litoral, los uniformados procedieron de inmediato a la demora del sospechoso dentro de la propiedad. Tras comunicar los pormenores del caso al fiscal en turno, la Justicia dispuso la detención formal del implicado y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado por el delito de desobediencia judicial y amenazas.