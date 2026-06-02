Colón: pusieron en marcha un programa de educación vial en las escuelas secundarias

La iniciativa municipal comenzó este lunes y se extenderá durante las próximas dos semanas en diferentes establecimientos. El objetivo de las charlas es concientizar a los jóvenes sobre el uso del casco y el respeto a las normas de tránsito.

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad de Colón inició este lunes las actividades correspondientes a la Semana de la Educación Vial, un programa coordinado por el Área de Tránsito e Inspección General que contempla un cronograma de talleres y charlas informativas destinadas a los alumnos de los colegios secundarios de la ciudad.

El primer encuentro se llevó a cabo por la mañana en la Escuela Agrotécnica “Justo José de Urquiza”, con la presencia del intendente José Luis Walser y el secretario de Gobierno Mariano Bravo. Según pudo saber Informe Litoral, las autoridades y los inspectores dialogaron con los estudiantes sobre la obligatoriedad del uso del casco, la prevención de siniestros y el respeto por las prioridades peatonales. El mandatario local fundamentó la intervención estatal en la necesidad de capacitar a los jóvenes que utilizan motocicletas como medio de transporte diario para asistir a clases.

Las jornadas informativas continuaron por la tarde en la Escuela Secundaria Nº 13 “René Favaloro” y mantendrán una agenda fija en los próximos días que incluirá visitas a la Escuela Normal Superior, la EET Nº 1, la ESJA Nº 43, la ESJA Nº 5, la Escuela Secundaria Nº 15, la ESJA Normal y la EET Nº 2.

En paralelo a la actividad en los colegios, el cronograma oficial anticipa la realización de una capacitación técnica de conducción segura orientada a trabajadores de delivery y cadetes. El taller se dictará el jueves 4 de junio a las 15:00 en el Centro para el Desarrollo de Colón y estará a cargo de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.