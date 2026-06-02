Bomberos de Diamante asistieron a un joven para retirarle un anillo atrapado en su dedo

El operativo se realizó en el cuartel local, donde los efectivos aplicaron un protocolo de corte seguro y lograron remover la pieza de metal sin causarle lesiones al afectado.

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El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Diamante intervino luego de que un joven acudiera al cuartel debido a que un anillo de metal había quedado atascado en uno de sus dedos, generando una obstrucción que no podía resolver por sus propios medios.

Para resolver la situación, se dispuso el trabajo de una dotación integrada por tres bomberos de guardia. El personal activó el protocolo correspondiente para este tipo de contingencias operativas, el cual requiere precisión para evitar daños en la piel.

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Utilizando herramientas de corte específicas para estructuras metálicas, los efectivos iniciaron la tarea de remoción. La maniobra se desarrolló sin ningún tipo de inconvenientes, logrando cortar el anillo con éxito. Gracias al cuidado del equipo, el joven fue liberado del objeto sin sufrir lesiones, retirándose del lugar en perfecto estado y agradecido por el accionar de los servidores públicos.