Cambios en recibos de sueldo para transparentar costos laborales

La reglamentación de la reforma laboral introdujo cambios en el formato de los recibos de sueldo con el objetivo de transparentar los costos laborales y las retenciones aplicadas a los salarios. El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, explicó que la medida busca que cada trabajador identifique el destino del fruto de su trabajo y el funcionamiento del sistema recaudatorio, dejando registrado y visible todo aquello que se le descuenta.
El nuevo esquema de visualización se dividirá en tres segmentos diferenciados:
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Primer cuerpo: Se detallarán todas las contribuciones que realiza el empleador, independientemente de su destino, incluyendo fondos para organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otros entes.
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Segundo cuerpo: Mantendrá el formato tradicional, consignando el sueldo bruto y aplicando los descuentos legales obligatorios hasta alcanzar el salario neto o «de bolsillo».
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Tercer cuerpo: Incorporará una descomposición gráfica de la denominada «cuña fiscal y sindical» para exponer todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero.
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