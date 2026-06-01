Córdoba: la autopsia de Agostina Vega confirmó que fue asfixiada y detectó posibles signos de abuso sexual

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El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmocionó a la provincia de Córdoba y al país, sumó revelaciones fundamentales para la causa a partir de los primeros resultados de la autopsia. El informe preliminar de los peritos forenses concluyó que la víctima murió como consecuencia de una asfixia mecánica y que, posteriormente, su cuerpo fue desmembrado. Asimismo, los investigadores detectaron posibles signos de abuso sexual, un agravante que aún no cuenta con una conclusión definitiva debido al avanzado estado de descomposición en que fue hallado el cadáver, casi una semana después del crimen.

La investigación, liderada por el fiscal Raúl Garzón, logró establecer un marco temporal clave para reconstruir las últimas horas de la adolescente. De acuerdo con los especialistas, el fallecimiento ocurrió entre las 23:00 del viernes 20 y las 5:00 de la madrugada del sábado 21 de mayo, lo que demuestra que Agostina fue asesinada varias horas antes de que la Policía de Córdoba recibiera la denuncia por su desaparición. Mientras tanto, la Justicia aguarda los resultados de los estudios toxicológicos y análisis complementarios sobre órganos y tejidos para esclarecer con precisión las circunstancias previas al hecho.

Por el crimen se encuentra formalmente imputado por femicidio Claudio Barrelier, el único detenido del caso, quien permanece alojado en el penal de Bouwer. El sospechoso debió ser derivado a un pabellón psiquiátrico de la unidad carcelaria tras manifestar intenciones de quitarse la vida luego del hallazgo del cuerpo. Hasta el momento, la principal hipótesis judicial sostiene que el acusado actuó solo en su vivienda del barrio Cofico. La modalidad del ataque refuerza la teoría de un «crimen silencioso», lo que explicaría la ausencia de testigos o vecinos que hubieran escuchado pedidos de auxilio en el lugar.