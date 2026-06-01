Concepción del Uruguay: la policía recuperó una moto robada y detuvo a un menor tras una persecución

El rápido accionar policial, apoyado en el registro de las cámaras de seguridad, permitió localizar el rodado en un descampado y atrapar a uno de los sospechosos.

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Efectivos policiales de Concepción del Uruguay lograron recuperar este sábado una motocicleta que había sido robada poco antes, en un operativo que culminó con la detención de un adolescente de 16 años. Según datos a los que tuvo acceso Informe Litoral, el procedimiento se desencadenó de inmediato tras la denuncia del robo en la ciudad, momento en que los investigadores comenzaron a analizar los registros de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes resultaron clave, ya que permitieron identificar rápidamente a los autores del hecho, quienes ya eran conocidos por la policía debido a intervenciones previas.

Con los datos filiatorios de los sospechosos, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo en los sectores por donde se presumía que intentaban escapar. Al verse cercados, los delincuentes emprendieron la fuga, lo que originó un rastrillaje por las inmediaciones. Poco después, los agentes hallaron el vehículo abandonado en un descampado ubicado detrás de la cancha del Club Atlético Rivadavia, donde los asaltantes lo habían dejado para continuar la huida a pie.

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La búsqueda continuó intensamente por la zona hasta que el personal policial logró interceptar y aprehender al menor de edad, quien ya cuenta con antecedentes por delitos de similares características. En tanto, su acompañante logró escabullirse y se mantiene prófugo. El motovehículo recuperado fue reconocido y devuelto a su propietaria, mientras que la Fiscalía de turno local tomó intervención en el caso para disponer las medidas judiciales correspondientes.