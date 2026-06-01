Ruta 32: un hombre despistó y murió atropellado cuando intentaba pedir auxilio en el acceso a María Grande

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Una verdadera tragedia vial conmovió a la comunidad de María Grande en las primeras horas de este domingo. Alrededor de las 6 de la mañana, un fatal accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 32, a la altura del acceso a la mencionada localidad, se cobró la vida de un hombre que, minutos antes, había despistado con su propio vehículo y buscaba ayuda a la vera del camino.

Según las primeras pericias reconstructivas realizadas por el personal policial en el lugar del hecho, la víctima circulaba a bordo de un Citroën Xsara Picasso cuando, debido a la pésima visibilidad provocada por la intensa niebla y la oscuridad, perdió el control del rodado y terminó despistando. Tras el incidente, el conductor logró salir por sus propios medios del automóvil con la intención de solicitar auxilio en la ruta. Fue en ese preciso instante cuando resultó embestido por una camioneta Honda CRV.

En el vehículo de mayor porte, que transitaba en sentido Norte-Sur, se trasladaban un hombre de 79 años y una mujer de 41, ambos domiciliados en la localidad de Libertador San Martín. De acuerdo con la información policial que recibió Informe Litoral, las condiciones climáticas adversas habrían sido un factor determinante en el desenlace fatal, dificultando la capacidad de reacción del conductor de la camioneta.

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La víctima fue identificada como Héctor Chincuini, conocido cariñosamente por sus allegados como “Bocha”. El hombre se desempeñaba como obrero de maestranza en el Hospital Castaldo de María Grande, una institución donde cosechó profundos afectos a lo largo de los años.

La noticia de su fallecimiento generó una enorme consternación en la localidad, reflejada de inmediato en las redes sociales y en las instituciones locales. Desde el propio Hospital Castaldo emitieron un emotivo comunicado para despedirlo: “Con profundo pesar debemos comunicar una triste noticia. En la madrugada de hoy nuestro compañero Héctor Chincuini ‘Bocha’ sufrió un accidente de tránsito, y lamentablemente falleció. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias”, expresaron desde el nosocomio, cerrando el mensaje con un sentido: “Bocha, siempre te recordaremos con cariño, respeto y gratitud”.