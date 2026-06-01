Sector ganadero: mayo cerró con caídas generalizadas en los precios de la hacienda

El mercado ganadero completó el mes de mayo con un escenario complejo, consolidando una tendencia negativa que se reflejó en bajas generalizadas para todas las categorías comerciales. Los datos surgen del reciente reporte mensual publicado por la Cooperativa La Ganadera, donde se detalla que el período estuvo marcado por una demanda sumamente selectiva y valores en retroceso, sin señales claras de una recuperación en el corto plazo.
La hacienda destinada a faena fue una de las más afectadas por la coyuntura económica actual. En este segmento, los novillos gordos livianos lideraron las bajas con una caída del 7,06%, cotizando en un promedio de $4.303,33, mientras que los novillos gordos pesados retrocedieron un 2,55% para ubicarse en $3.995,83. Estos números exponen un mercado fuertemente condicionado por una demanda tranquila y un consumo interno que continúa mostrando lógicas limitaciones para convalidar subas.
Por el lado de las categorías vinculadas a la cría, el impacto fue todavía más profundo. La vaca con cría registró la mayor caída del período, con un fuerte retroceso del 9,50%, alcanzando un valor de $915.833, en tanto que la vaca conserva e innaderavernada disminuyó un 7,72%, quedando en $2.406,66. La mayor presión bajista del mes se concentró específicamente en estos sectores de cría y en la hacienda gorda.
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Finalmente, el sector de la invernada logró sostenerse con variaciones de menor magnitud, encontrando paulatinamente un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Las terneras retrocedieron un 3,46% ($5.213,33) mientras que los terneros y novillitos de invernada registraron una baja del 3,09% ($5.675,00). Asimismo, el informe mensual cerró fijando el Índice Novillo de Arrendamiento para el mes de mayo de 2026 en $4.010,00.(Informe Litoral)