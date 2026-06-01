Detuvieron a un joven tras entrar a robar a una casa en Paraná

El acusado se llevaba bolsas con ropa y comida de una vivienda. Intentó escapar corriendo, pero la policía lo descubrió a tiempo y recuperaron todo.

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Un joven fue detenido ayer a la tarde luego de entrar a robar a una propiedad en la zona de Calle Montiel, en la zona oeste de Paraná. El rápido aviso al 911 permitió que los patrulleros llegaran al lugar de inmediato y evitaran que el sospechoso lograra escapar con los objetos robados.

Según la información a la que tuvo acceso Informe Litoral, el hecho comenzó cuando el joven ingresó por el patio trasero de la vivienda. Una vez adentro, agarró bolsas que contenían prendas de vestir y alimentos.

Sin embargo, los movimientos del acusado fueron advertidos en el vecindario. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, intentó salir corriendo para escapar por las calles de Paraná, pero los agentes que llegaron a la zona montaron un operativo rápido y lograron frenarlo a los pocos metros del lugar.

En el momento de la detención, se pudieron recuperar todas las pertenencias, que luego fueron devueltas a sus dueños.

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Finalmente, el caso quedó en manos de la fiscalía de turno de Paraná, desde donde se ordenó el traslado del joven a la Alcaidía de Tribunales, donde continuará detenido mientras se toma la denuncia formal y se avanza con la causa judicial.