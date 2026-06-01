Gualeguaychú: una discusión entre cazadores en un campo terminó con un herido en el cuello

Un violento enfrentamiento registrado en un campo de la zona de Aldea San Antonio, en la provincia de Entre Ríos, terminó con un hombre de 42 años herido de gravedad. El episodio ocurrió este domingo en el establecimiento rural «Los Ceibos», donde la víctima se encontraba realizando actividades de caza con la autorización del encargado del lugar. Tras el ataque, el damnificado quien reside actualmente en dicha localidad entrerriana pero tiene domicilio legal en la ciudad bonaerense de Campana ingresó de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
De acuerdo con el relato brindado por el propio herido a los investigadores, el conflicto se desencadenó cuando detectó la presencia de otros tres cazadores dentro del predio, quienes presuntamente no contaban con el permiso correspondiente para ingresar ni para desarrollar la actividad. Al solicitarles que abandonaran el establecimiento, se inició una fuerte discusión que escaló rápidamente en violencia. En medio del altercado, uno de los intrusos le provocó un profundo corte a la altura del cuello.
Luego del ataque, el hombre recibió asistencia médica inicial en Aldea San Antonio y posteriormente fue derivado en ambulancia hacia Gualeguaychú. En el centro asistencial, los profesionales médicos constataron que presentaba una herida cortante de aproximadamente 15 centímetros, por lo que se procedió a realizar de inmediato las curaciones y suturas pertinentes. El paciente quedó internado en observación y, según las primeras informaciones hospitalarias, se encontraría fuera de peligro a pesar de la gravedad de la lesión sufrida. En tanto, las autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación para identificar a los agresores y determinar las responsabilidades del hecho.