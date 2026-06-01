Violento episodio en una localidad entrerriana: un comisario terminó herido tras un ataque con un cuchillo

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Un violento episodio se registró este domingo por la noche en la localidad de Herrera, departamento Uruguay, dejando como saldo al jefe de la comisaría local y a un hombre de 49 años con heridas de diversa consideración. El hecho ocurrió en la calle Andrés Queirolo al 1050, cuando el personal policial acudió de urgencia ante el llamado de los habitantes de la zona, quienes alertaban sobre la presencia de un vecino totalmente alterado y agresivo en la vía pública.

Según la información oficial a la que tuvo acceso Informe Litoral, al arribar el patrullero al lugar, el individuo arremetió de inmediato contra los efectivos provisto de un palo y un cuchillo. Con el objetivo de proteger a los vecinos que presenciaban la escena, los uniformados intervinieron para contenerlo. Durante el procedimiento de reducción, el jefe de la dependencia policial sufrió heridas cortantes en su muñeca y en los dedos. Tras ser eficazmente reducido, el agresor cayó al suelo y se autolesionó con su propia arma blanca en la zona de la ingle.

Respecto al estado de salud de los involucrados, el funcionario policial recibió atención médica en Villa Mantero, donde se le practicaron las curaciones y suturas correspondientes en sus heridas. Por su parte, el civil fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, donde debió ser operado por la herida en el muslo y permanece internado bajo pronóstico reservado. Las autoridades médicas constataron que el atacante se encontraba bajo los efectos del alcohol, y aunque por el momento está estable, será reevaluado en el transcurso de la jornada.

En el lugar del hecho se hicieron presentes las autoridades judiciales y la fiscal de turno, Dra. María José Labalta, quien coordinó las primeras directivas de la causa. Por cuestiones de jurisdicción y para garantizar la transparencia del proceso, las actuaciones legales quedaron a cargo de la Comisaría de Basavilbaso y de los peritos de la División Policía Científica.

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