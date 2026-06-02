Se viene un martes templado para la época y cielo mayormente nublado

La temperatura máxima promediará los 17 grados en Entre Ríos. Por el momento las chances de lluvias para los próximos días son cero.

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El pronóstico para Diamante y la región anticipa una semana con condiciones estables, temperaturas agradables durante las tardes y poca presencia del sol. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las marcas térmicas irán en ascenso progresivo durante los próximos días.

Para este martes 2 de junio se espera una jornada con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 17 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 10 grados. Las probabilidades de precipitaciones permanecen en cero durante toda la jornada.

Las condiciones se mantendrían similares durante el miércoles, cuando se prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 17 grados. El cielo continuaría parcialmente nublado y sin chances de lluvias.

El tiempo en diferentes regiones entrerrianas

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima es de 8.3 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados. Allí también se prevé un día con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera cielo mayormente nublado de mañana y tarde y parcialmente nublado de noche.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 9 grados de mínima y 16 grados de máxima, con neblinas de mañana, cielo nublado de tarde y menor nubosidad de noche.