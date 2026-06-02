Créditos RAÍCES del IAPV: Cómo acceder al nuevo programa de vivienda a tasa cero

La iniciativa del IAPV eliminó los tradicionales sorteos y los reemplazo por un sistema de evaluación continua. El financiamiento se actualiza por el índice UVI y la cuota mensual no podrá superar el 20 por ciento de los ingresos del beneficiario.

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El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), puso en marcha «RAÍCES», un nuevo programa de créditos hipotecarios diseñado para facilitar el acceso a soluciones habitacionales en todo el territorio provincial. La principal novedad de esta política pública es que la inscripción permanecerá abierta de forma continua y se elimina el factor azar de los sorteos, por lo que el acceso a los fondos se determinará exclusivamente mediante una evaluación económica, financiera, técnica y documental de los postulantes en el momento en que decidan iniciar el trámite.

El programa funciona con créditos a tasa cero, aunque las cuotas se actualizarán mediante la Unidad de Vivienda (UVI), el índice determinado por el Banco Central que sigue la evolución del costo de la construcción. Para garantizar la sustentabilidad familiar, la normativa establece que el monto mensual a pagar no podrá comprometer más del 20 por ciento de los ingresos de los beneficiarios, quienes además contarán con un período de gracia de aproximadamente 60 días una vez finalizada la obra antes de comenzar a abonar. La operatoria presenta dos líneas de financiamiento bien diferenciadas que pueden solicitarse tanto de manera individual como grupal, lo que amplía el acceso para personas solas.

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La primera línea está destinada a quienes poseen un terreno escriturado y proyectan su vivienda única y permanente, con montos máximos que varían según el tamaño del proyecto: hasta 26.400 UVI para monoambientes, 36.400 UVI para unidades de un dormitorio y un tope de 46.000 UVI para casas de dos dormitorios, con un plazo de devolución de hasta 25 años. Por su parte, la segunda línea se orienta a propietarios que necesiten finalizar una obra, ampliar ambientes o realizar mejoras habitacionales en inmuebles existentes, otorgando un financiamiento con un tope de 20.000 UVI y un plazo de devolución de hasta 10 años, aclarando que no se incluye el dinero para estructuras complementarias como quinchos o cocheras.

Respecto a los requisitos de acceso, los interesados deben ser mayores de 18 años, residir en la provincia y acreditar ingresos formales de entre dos y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), junto con una antigüedad laboral mínima de un año. También se exige estar inscripto en el Registro de Demanda Habitacional del IAPV, demostrar la titularidad de la propiedad o terreno a intervenir y contar con la participación obligatoria de un profesional matriculado —arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra— para la confección y dirección del proyecto. El trámite consta de siete etapas correlativas que van desde la validación de los datos hasta el desembolso de los fondos, y las consultas ya se reciben de manera virtual o en la sede central del organismo en Paraná.