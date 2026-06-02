Entre Ríos: secuestraron cocaína valuada en más de 10 millones de euros

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una rueda de prensa junto a autoridades policiales y judiciales para brindar detalles del operativo. Confirmaron que hubo allanamientos en Rosario y Corrientes vinculados a la causa.

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El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una rueda de prensa donde brindó detalles de lo que calificó como uno de los procedimientos de incautación terrestre de drogas más importantes en la historia de la provincia. Durante la presentación, se confirmó el secuestro de 250 paquetes de cocaína, un cargamento que representa un valor de mercado superior a los 10 millones de euros.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la jueza federal de Concordia, Analía Graciela Ramponi, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, el mandatario resaltó el valor, el coraje y el profesionalismo de los efectivos que intervinieron en el operativo. Frigerio subrayó el fuerte impacto social de la incautación al asegurar que estos estupefacientes ya no van a llegar a ningún hogar entrerriano, al tiempo que envió un mensaje contundente a las organizaciones criminales advirtiendo que en la provincia no tendrán cabida.

Las autoridades atribuyeron el éxito del procedimiento a una estrategia de control fronterizo impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la cual permitió identificar y vigilar 10 puntos críticos del territorio provincial, incluyendo la ruta 28. El titular de la cartera de seguridad, Néstor Roncaglia, remarcó la importancia de mantener las fronteras controladas y detalló que en la provincia se realizaron más de 2.700 procedimientos por narcomenudeo y 29 por narcotráfico, con un saldo de más de 5.300 personas detenidas.

Por su parte, la jueza federal Analía Graciela Ramponi prefirió mantener reserva sobre los pormenores del caso por encontrarse en plena etapa de instrucción, aunque confirmó que ya se ordenaron numerosos allanamientos en Corrientes y Rosario vinculados al domicilio del detenido, de apellido Fiordelino. Mediante estos operativos conjuntos con la Justicia Federal, se logró incautar armas, balanzas de precisión, más estupefacientes, documentación de interés para la causa, cerca de 1,5 millones de pesos y se hizo efectiva una nueva detención.

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