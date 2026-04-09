Entrarán en vigencia los nuevos aumentos en los peajes de las rutas 12 y 14: los valores se duplicarán para el pago manual

La actualización tarifaria comenzará a regir este viernes 10 de abril. Las estaciones de Zárate y el corredor entrerriano aplicarán un fuerte recargo a quienes no utilicen el sistema TelePASE.

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A partir del primer minuto de este viernes, los conductores que transiten por el denominado «Tramo Oriental» de las rutas nacionales 12 y 14 se encontrarán con un nuevo esquema de costos. La empresa concesionaria Autovía del Mercosur confirmó que las estaciones de peaje de Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas actualizarán sus valores, estableciendo una brecha económica del 100% entre el pago digital y el manual.

El nuevo cuadro tarifario busca acelerar la transición hacia el cobro automático, penalizando el uso de efectivo o pagos electrónicos realizados en la ventanilla. Para los vehículos livianos (Categoría 1), la tarifa se fijó en $1.913,86 si se utiliza TelePASE, mientras que el monto asciende a $3.827,71 para la modalidad de pago manual electrónico.

A continuación, los detalles de los requisitos y valores que entrarán en vigencia para todas las categorías:

Categoría 1 (Autos): $1.913,86 con pago automático; $3.827,71 con pago manual.

Categorías 2 y 3: $3.827,71 con pago automático; $7.655,43 con pago manual.

Categoría 4: $5.741,57 con pago automático; $11.483,14 con pago manual.

Categorías 5 y 6: $7.655,43 con pago automático; $15.310,86 con pago manual.

Requisito de bonificación: Para acceder a la tarifa más baja, es obligatorio contar con el dispositivo TelePASE instalado y activo en el vehículo.

Alcance geográfico: El incremento es simultáneo en los accesos de la provincia de Buenos Aires y todo el trazado de la Autovía 14 en Entre Ríos.

Este ajuste se produce en un corredor clave para el transporte de cargas del Mercosur, por lo que se espera un impacto directo en los costos logísticos de la región. Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar el funcionamiento de sus dispositivos de pago para evitar el cobro de la tarifa plena al pasar por las cabinas.