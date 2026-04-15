Aprobaron la creación de un Régimen de Licencias por Adopción

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles su Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Periodo Legislativo. El cuerpo aprobó, entre otras iniciativas, el proyecto de ley que crea el Régimen de Licencias por Adopción de los empleados públicos provinciales y de organismos descentralizados.

Facebook Twitter WhatsApp

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo. La sesión contó con la presencia de 15 legisladores.

La bandera Nacional fue izada por el senador Ramiro Favre (Colón-Frente Juntos por Entre Ríos) y la de Entre Ríos por Hernán Méndez (Islas del Ibicuy-Frente Juntos por Entre Ríos).

Los senadores aprobaron el acta de sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día de la fecha donde se acuerda el tratamiento conjunto sobre tablas y en bloque.

Durante la sesión se sancionó el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se autoriza la aceptación de la donación de un inmueble efectuada por Gervasoni Luis Alberto, destinado al funcionamiento exclusivo de una Casa de Medio Camino bajo la dependencia del Hospital “Dr. Luis Ellerman” de Rosario del Tala. Expediente N° 28.598.

Además, se sancionó el proyecto de Ley de autoría de la diputada Bentos en revisión, por el que se establece el Régimen de Licencias por Adopción de los empleados públicos provinciales y de organismos descentralizados. Expediente N° 27.859.

Y el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se autoriza la compra directa de un inmueble para ser destinado al funcionamiento de la Comisaría Primera. Expediente N° 28.602.

Los senadores también aprobaron el proyecto de Ley de autoría del Superior Tribunal de Justicia, por el que se crean cuatro Juzgados y cuatro cargos de Defensores Públicos. Expediente N° 14.746.

De Declaración

A continuación, se detallan los proyectos de declaración enunciados en el extractín, aprobados por el cuerpo su tratamiento sobre tablas desde el inicio de la sesión.

1.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Ramiro Favre, por el que se declara de Interés de esta H. Cámara de Senadores la 5º Feria Binacional de la Industria y la Producción, a realizarse los días 23 y 24 de abril de 2026 en la ciudad de Colón. Expediente N°15.665.

2.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Marcelo Berthet, por el que se declara de Interés del Senado de la Provincia de Entre Ríos el 64º Aniversario del Club Deportivo Ferrocarril de San Salvador, que se celebró el pasado 10 de abril de 2026. Expediente N°15.666.

3.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Berthet, por el que se declara de Interés del Senado de la Provincia de Entre Ríos el 68º Aniversario del Club Ciclista Unidos de San Salvador. Expediente N° 15.667.

4.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Berthet, por el que se declara de Interés del Senado de la Provincia de Entre Ríos el 72º Aniversario del Club Atlético Unión y Fraternidad de San Salvador, que se celebró el pasado 2 de abril de 2026. Expediente N°15.668.

5.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Rubén Dal Molín, por el que se declara de Interés Legislativo la “11º Campaña Nacional de Promoción del Consumo Interno de la Miel”, que se desarrolla bajo el lema “Más Miel todo el año”, impulsada por la Coordinación de Apicultura dependiente de la Dirección de Producción Animal, en cumplimiento de la Resol-2021-72-APN-MAGYP. Expediente N°15.669.

6.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Víctor Sanzberro, por el que se declara de Interés Legislativo, científico, cultural y turístico la realización del X Congreso Ovni Internacional, Victoria Entre Ríos, que bajo el lema “Evidencia y experiencia, Sudamérica habla”, habrá de desarrollarse durante los días 15, 16 y 17 de mayo del 2026, en la ciudad de Victoria. Expediente N°15.671.

7.- Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Gladys Domínguez, por el que se declara de Interés de esta Honorable Cámara la trayectoria social y pastoral Hermana Beatriz Liteplo, perteneciente a la Congregación de San Antonio de Padua, en reconocimiento a su compromiso sostenido con el bienestar de las personas, el desarrollo comunitario y la promoción integral de las familias del norte entrerriano. Expediente N° 15.674.

8.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Rafael Cavagna, por el que se declara de Interés Cultural y Educativo de esta H. Cámara de Senadores el Primer Festival de Artes Performáticas de Entre Ríos, a realizarse en la ciudad de Victoria los días 30 de abril, 01 y 02 de mayo del corriente año. Expediente N°15.675

9.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Hernán Méndez, por el que se declara de Interés Legislativo la iniciativa denominada “Caminata 24 Horas”, organizada por la Secretaría de Deportes en el marco del Mes de la Actividad Física y la Salud, que en su tercera edición se llevará a cabo los días 17 y 18 de abril del corriente año. Expediente N 15.676.

De Comunicación

Se aprobó el proyecto de Comunicación de autoría del senador Víctor Sanzberro, en el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social consideren y adopten acciones orientadas a evaluar y concretar, en el menor plazo posible, la firma de un convenio de colaboración institucional con la Fundación Oncológica Victoria (FOV), entidad civil sin fines de lucro con sede en la ciudad de Victoria. Expediente N°15.670.

Además, los senadores aprobaron el proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Patricia Díaz, en el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad disponga con carácter prioritario la evaluación, mejorado, consolidación y enripiado del acceso ubicado a la altura del Km 525,12 de la Ruta Nacional Nº 12, en el tramo que conduce a la Escuela Primaria Nº 67 “La Cautiva”, establecimiento al que concurren aproximadamente 20 alumnos. Expediente N° 15.672.

Otros proyectos

En la sesión de este miércoles se aprobó el proyecto de Ley de autoría del diputado López, mediante el cual se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia De Entre Ríos a donar el vehículo marca Ford, modelo Ecosport 1.4 l tdci 4×2 xls – tipo rural 5 puertas, dominio hqt566, motor n°F6JC98987806, Chasis N° 9BFZE12E798987806, a favor de la Municipalidad de General Campos, Departamento San Salvador. Expediente N° 28.667.

Seguidamente, quedó aprobado el proyecto de Ley de autoría de los senadores Dal Molín y Méndez, mediante el cual se modifica el artículo 1 de la Ley 11.154 por el que se autoriza a donar al Superior Gobierno de la Provincia un inmueble a la municipalidad de Villa Paranacito. Expediente N°15.535.

Por otra parte, los senadores dieron tratamiento al proyecto de Ley de autoría del senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos), por el que se fija un conjunto de políticas públicas de apoyo y contención a la salud psicosocial de la población en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Expediente N°15.673. La iniciativa gira a la Comisión de Salud Pública y Drogadicción.

Asimismo, se trató el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se crea la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública, con el objeto de realizar el estudio y análisis del desenvolvimiento histórico de la deuda pública del Estado entrerriano. Expediente N°28.737. Gira a la Comisión de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

Del archivo: Frigerio se reunió con Karina Milei para avanzar en obras en rutas nacionales