Gustavo Cusinato destacó el financiamiento para obras de saneamiento ambiental y productivas

El coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial repasó cuál es el rol del organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación. Además enumeró algunas obras y proyectos en marcha con financiamiento externo y resaltó: "Todas son de saneamiento ambiental y para el desarrollo productivo".

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El coordinador de la Unidad Ejecturo Provincial -UEP-, Gustavo Cusinato explicó que el rol de la delegación es conseguir financiamento externo para obras públicas, sectores de la producción, el turismo entre otras. En ese marco recordó que hasta el año pasado los fondos bajaban de Nación, pero ahora la gestión y el manejo pasa directamente por las provincias.

En otro tramo de la entrevista con Canal 6 ERTV, Cusinato destacó las obras de saneamiento cloacal en marcha en la costa del Uruguay y las proyectadas sobre el río Paraná para que los afluentes cloacales no se vuelquen de forma cruda al río. «Son obras que benefician a la salud y el ambiente y no siempre están a la vista», resaltó».

También recordó la construcción del aeropuerto de Concordia, la modernización de la zona fronteriza en la región, un estudio para reactivar un puerto en la parte industrial en Concordia y fondos obtenidos para financiar proyectos turísticos y productivos.

«Tenemos una gran ventaja que el gobernador es conocido y respetado en organismos financieros internacionales lo cual nos abre puertas. Ese tipo de gestiones es necesario para desarrollarnos porque todo se destina a sectores productivos y eso hace que se puedan pagar esos créditos por todo lo que generan», explicó el coordinador de la UEP.

Por otro lado, destacó que mantuvo al equipo de trabajo de la gestión peronista porque «hay gente que sabe mucho y entraron por concurso. Eso se valora y por ello considero que no es solo un trabajo mío sino de un equipo. Espero que la gestión que me suceda siga ese mismo camino, de mantener lo que funciona correctamente», indicó. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con Gustavo Cusinato: