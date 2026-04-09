UPCN en alerta por la situación de los municipales de Sauce de Luna

“Este Sindicato no va a dejar a los trabajadores a merced de un intendente y de un gremio que deciden sin dar explicaciones”, expresó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, en relación al posible pago con tickets canasta en concepto de mejora salarial en la Municipalidad de Sauce de Luna.

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“Es un gobierno peronista que nos hace acordar a los tiempos de Montiel”, advirtió al respecto. Además instó a las autoridades al diálogo: “Si hay problemas, encaremos una negociación que proyecte alternativas. No reconocer nuestra representación gremial no es el camino”.

Asimismo advirtió: “No queremos caer en la trampa ‘bonos o despidos’. No debe haber margen para aprietes en una crisis que no sabemos dónde termina”.

En ese marco, lamentó la actitud del intendente Alcides Alderete, que no da respuesta a los intentos de diálogo del Sindicato. “Primero le escribí, después le envié un audio y nunca quiso hablar conmigo”, indicó. A la vez recordó: “El año pasado nos vimos obligados a enviar una nota a la Secretaría de Trabajo ante la reiterada negativa del intendente para que UPCN participe de la paritaria. Y ni siquiera accedió a mantener una reunión institucional con nosotros”.

“Alderete dice en los medios que no nos registra. Nos ningunea. Es evidente que solo le interesa arreglar con ATE, que llamativamente no ha dicho nada sobre el supuesto bono alimentario”, expuso la Secretaria Adjunta. En el mismo sentido sostuvo que “el intendente probablemente está más enojado porque fue UPCN el que habló del tema” y pidió “que se calme y convoque, porque queremos saber qué va a pasar el mes que viene, cómo sigue esto, ante la incertidumbre y el temor que hay entre los trabajadores municipales, que tienen miedo”.

Luego apuntó: “Si estamos hablando de una crisis de esta dimensión, lo que el intendente debería hacer, pensamos, es convocar, para ver cómo se hace para que esto no explote e incluso unir fuerzas para buscar cómo reforzar la ayuda de la provincia”.

Más adelante la Secretaria Adjunta acotó que “el gobernador dijo en un medio que, para él, esta situación es puntual, que no es generalizada. Sin embargo, el tema de Sauce de Luna tomó trascendencia nacional”.

Por último, Domínguez señaló que “este ninguneo no sirve en el momento de crisis que estamos atravesando”.

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