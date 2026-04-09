Avanzan en la transferencia de tierras nacionales a Federación

Los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, mantuvieron un encuentro con el intendente de Federación, Ricardo Bravo, en el que abordaron la iniciativa que busca transferir tierras a la provincia con el objetivo de que sean destinadas al municipio para ampliar su capacidad de desarrollo urbano y productivo.

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El proyecto de ley contempla la cesión de más de 2,1 millones de metros cuadrados de terrenos remanentes de la expropiación realizada para la construcción de la represa de Salto Grande, lo que posibilita avanzar en proyectos estratégicos vinculados al ordenamiento territorial y la expansión de la ciudad.

El intendente Bravo valoró el proyecto en tanto “permite proyectar el crecimiento de la ciudad de manera ordenada”. “Contar con estas tierras abre posibilidades concretas para el desarrollo y para dar respuestas a demandas que hoy tenemos”, señaló.

Bahl remarcó que la iniciativa “es un reconocimiento a una ciudad que fue profundamente transformada por la construcción de Salto Grande. Hoy tenemos la oportunidad de impulsar su desarrollo con una mirada integral”.

“Estamos hablando de una herramienta concreta para que Federación pueda planificar su crecimiento. Estas tierras permiten proyectar desarrollo, generar oportunidades y dar respuestas a necesidades estructurales de la comunidad”, agregó.

Por su parte, Michel sostuvo: “Ordenar el uso del suelo y generar condiciones para el desarrollo es clave. Este tipo de proyectos permiten pensar a mediano y largo plazo, con previsibilidad y con un Estado que acompaña”.

En la misma línea, Marclay manifestó que “Federación necesita herramientas para seguir creciendo; contar con tierras disponibles para planificar su desarrollo es fundamental para fortalecer la actividad productiva y mejorar la calidad de vida”.

Finalmente, los participantes coincidieron en la importancia de avanzar en políticas que integren desarrollo, planificación y arraigo, consolidando oportunidades para el presente y el futuro de la ciudad.

Proyecto: https://drive.google.com/file/d/1ddsG9JJNFI4yXX-l5v58QLrpVzNGTjvs/view?usp=sharing