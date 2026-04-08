Coopar exporta semillas de colza a Uruguay y proyecta nuevas cargas por hasta 80 mil kilos

Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada concretó una nueva operación de exportación de semillas de colza hacia la República Oriental del Uruguay, consolidando vínculos comerciales internacionales y posicionando su producción en mercados externos.

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El pasado 27 de marzo, por la mañana, un camión proveniente de Uruguay cargó en planta un total de 30.000 kilos de semilla de colza variedad Delfina INTA, multiplicada por Coopar en convenio con el INTA.

El ingeniero agrónomo Gustavo Bearzi, uno de los profesionales a cargo del semillero de la cooperativa, explicó que la operación se enmarca en un vínculo comercial sostenido: “La empresa 3 Agro, de Mercedes (Uruguay), es la que tiene protegidas las variedades Macacha y Delfina, y son los únicos que pueden comercializarlas en ese país. Con ellos también hemos exportado semillas de soja, en una relación que varía según la demanda de cada campaña”.

La firma 3 Agro comercializa estas variedades en todo el territorio agrícola uruguayo, lo que fortalece el posicionamiento de la genética desarrollada y multiplicada en Argentina.

Producción, calidad y respaldo sanitario

Las semillas fueron acondicionadas en pallets, con 50 bolsas de 20 kilos, cumpliendo con estrictos protocolos de calidad y sanidad.

El proceso incluyó análisis en laboratorios de Uruguay y en el Laboratorio Germinado de Victoria, donde se obtuvo la certificación MERCOSUR necesaria para la exportación.

Además, intervino personal del SENASA, fiscalizando la carga y otorgando el certificado fitosanitario correspondiente. El proceso fue respaldado también por la evaluación a campo del cultivo, verificando el cumplimiento de la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI).

“Todo el proceso fue controlado, desde el cultivo hasta la carga, garantizando la calidad y sanidad del producto”, detalló Bearzi.

Proyección y continuidad de la operación

La exportación no representa un hecho aislado porque Coopar ya tiene confirmados nuevos envíos:

Próxima carga: 20.000 kilos

Posible tercer envío en evaluación

Proyección total de la operación: 70.000 a 80.000 kilos

“Restan exportar 20.000 kilos más y existe la posibilidad de una tercera carga, ya en instancia de gestiones administrativas”, indicó el profesional.

El contexto regional acompaña este crecimiento. Según estimaciones, el área de colza en Uruguay podría alcanzar las 200.000 hectáreas, impulsando la demanda de semilla certificada.

Integración regional y valor cooperativo

Coopar cuenta con exclusividad para multiplicar en Argentina las variedades Macacha INTA y Delfina INTA, con posibilidad de comercialización en países limítrofes y, en el caso de Delfina, con un alcance aún mayor.

Este tipo de operaciones refleja no solo la producción, sino también la capacidad de la cooperativa de integrarse a cadenas comerciales regionales, agregando valor desde origen y fortaleciendo el desarrollo del sector.