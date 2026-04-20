Griselda Bordeira le respondió a Roncaglia: «Falta a la verdad para limpiar su imagen»

En su ejercicio de derecho a réplica, la exfuncionaria municipal y expolicía respondió a las acusaciones del ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia. Bordeira desmintió formar parte de una "operación mediática" y pidió que la denuncie en la Justicia, no a través de declaraciones mediáticas.

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Tras las declaraciones del Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien calificó como una «operación narco-política» los informes periodísticos que lo vinculan con presuntos chats del condenado Daniel «Tavi» Celis, Griselda Bordeira utilizó su derecho a réplica para dar su versión de los hechos.

Bordeira, quien ya cumplió su condena en el marco de la causa conocida como «Narcomunicipio», se mostró tajante frente a los micrófonos de Canal 6 ERTV: «No soy parte de ninguna operación. El ministro intenta desviar la atención de lo que dicen los testimonios atacando mi figura. Jamás lo mencioné, por eso esperaba otra actitud de parte de él, está constantemente a la defensiva cuando uno espera que se busque la verdad», sentenció.

En ese marco, solicitó que el funcionario provincial «me denuncie en la Justicia, no a través de declaraciones en los medios. No tiene el porqué de ensuciar mi persona mediáticamente para limpiar su imagen», sostuvo.

Respecto a la Carta Documento que le envió el ministro, aseguró que «es hasta infantil y no busca la verdad pero se la voy a responder, no en los plazos que él pide«, advirtió.

Los puntos clave del descargo de Bordeira

Durante la entrevista, Bordeira cuestionó la narrativa del ministro, quien recientemente envió cartas documento a medios nacionales para frenar la difusión de supuestos mensajes que lo involucran:

Negación de la «Operación»: Bordeira aseguró que el contenido que circula en medios nacionales (como Crónica TV y Canal 9) no es un invento reciente, sino información que ha estado latente desde enero. «Yo solo la transmití, deberían protegerme como funcionarios, no atacarme o exponerme. Ya cumplí mi condena injusta y siempre estuve e disposición de la Justicia. No quiero que me sigan ensuciando».

Críticas a la trayectoria de Roncaglia: Frente a la defensa que hace el ministro de sus «40 años de trayectoria», la exfuncionaria señaló que «la trayectoria no es un cheque en blanco» y que debe responder por las menciones que aparecen en la investigación peridística.

El rol de los chats de Celis: La entrevistada minimizó la idea de que exista un plan orquestado desde la cárcel para desestabilizar al gobierno de Rogelio Frigerio, sugiriendo que el malestar del ministro radica en la filtración de datos. «El debe responder a lo que se mostró, debe limpiar su imagen ante la Justicia, no atacar a los que lo difunden».

Un clima de tensión

La réplica de Bordeira llega en un momento delicado para el Ministerio de Seguridad. Mientras Roncaglia sostiene que hay un plan para asesinarlo y que la plata para desprestigiarlo «viene del narcotráfico», Bordeira contraataca posicionándose como una persona que «ya pagó sus deudas con la Justicia» y que no tiene el porqué de sufrir el «escarnio permanente por parte de alguien que ni es de acá, ni conozco», dijo en referencia al ex jefe de la Policía Federal.

«Es muy fácil acusar de ‘operación’ cuando no se tienen respuestas claras para darle a la ciudadanía sobre los vínculos que se investigan, busque la verdad ministro para esclarecer las cosas ante la gente y que no le hagan lo mismo que nos hicieron a nosotros», disparó Bordeira.

Ver la entrevista completa a Griselda Bordeira:

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