Silvina Deccó presentó un proyecto para producir dispositivos 3D gratuitos en escuelas técnicas

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La diputada provincial Silvina Deccó formalizó la presentación del proyecto de ley «Traspasando Fronteras» en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, una propuesta que busca transformar el rol de la educación técnica en la provincia. El eje central de la normativa es aprovechar la capacidad instalada y el conocimiento de las 55 escuelas técnicas entrerrianas para la producción de dispositivos de asistencia mediante impresión 3D. Estos elementos, destinados a facilitar la vida diaria de personas con artritis reumatoidea y otras discapacidades, serán entregados de forma totalmente gratuita, uniendo el aprendizaje estudiantil con una respuesta concreta a las necesidades sociales.

El programa diseñado por Decco propone una articulación estratégica entre el Consejo General de Educación y diversos organismos públicos y privados. La producción se centrará en herramientas que devuelvan la autonomía en tareas básicas como alimentarse, vestirse o higienizarse. Un detalle innovador del proyecto es su compromiso con la sustentabilidad, ya que los dispositivos se fabricarán con bioplásticos derivados del almidón de maíz, lo que asegura que sean reciclables y de bajo impacto ambiental, fomentando así una formación técnica responsable con el entorno.

La propuesta legislativa, que cuenta con la coautoría de las diputadas Mariel Ávila y José María Kramer, se basa en la labor del reumatólogo César Graf y su Laboratorio de Diseño Litoral 3D. Tras obtener resultados positivos en otras provincias argentinas, en Entre Ríos ya se puso en marcha una experiencia piloto en la Escuela Técnica N° 1 «Dr. Alfredo Materi» de Diamante. Con la aprobación de esta ley, se busca replicar y escalar ese éxito inicial a todos los departamentos de la provincia, garantizando que el conocimiento generado en las aulas llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

Una vez sancionada la ley, el programa permitirá abastecer de forma directa y sin costo a hospitales, centros de rehabilitación, geriátricos y escuelas de educación especial. Asimismo, se fortalecerá el vínculo con organizaciones civiles como el grupo AMAR Entre Ríos. Al respecto, la diputada Silvina Decco enfatizó que el proyecto otorga un sentido profundamente humano a la tecnología, permitiendo que los propios estudiantes sean los artífices de soluciones técnicas que eliminen barreras y mejoren significativamente la calidad de vida de las personas con movilidad reducida.