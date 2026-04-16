Colonia Avellaneda: acudieron a una vivienda por una inundación y hallaron plantas de marihuana

Un insólito episodio tuvo lugar en la localidad de Colonia Avellaneda cuando un llamado de emergencia por un problema doméstico terminó en un procedimiento por infracción a la Ley de Estupefacientes. Según se expresó a Informe Litoral, el personal policial acudió inicialmente a un domicilio debido a una supuesta inundación que afectaba a la propiedad, con el objetivo de brindar asistencia ante la urgencia informada.
Una vez que los funcionarios obtuvieron la autorización de ingreso a la finca, se dirigieron al sector del patio para evaluar los daños provocados por el agua. Sin embargo, durante la inspección, los efectivos constataron la existencia de dos plantas de gran tamaño con características morfológicas compatibles con la especie cannabis sativa, lo que motivó la inmediata comunicación con la justicia y las áreas especializadas.
En el lugar tomó intervención el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron los reactivos químicos y tareas de rigor, los cuales arrojaron resultado positivo para estupefaciente. Ante este hallazgo, el fiscal interviniente dispuso el secuestro formal de las plantas, mientras que el propietario de la vivienda fue identificado y quedó supeditado a la causa judicial iniciada por el hallazgo de la plantación.