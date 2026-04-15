Gustavo Hein visitó la Fundación Crisálida en Paraná

El presidente de la Cámara de Diputados se interiorizó sobre los proyectos de la institución que brinda apoyo integral a niños con tratamiento oncológico. El titular de la cámara baja destacó la importancia de la sinergia pública y privada, y manifestó: “El Estado debe estar presente para impulsar y acompañar la fuerza de las iniciativas que nacen del corazón de la ciudadanía".

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Invitado por las autoridades de la institución de cuidados paliativos, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, asistió este miércoles a la sede de la Fundación Crisálida, ubicada en la ciudad de Paraná. Durante el encuentro, Hein dialogó con la presidenta de la entidad, Laura Petrucci, y con su tesorera, Gabriela Solari, sobre las actividades de acompañamiento que realizan para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con enfermedades oncológicas.

Al evaluar el impacto de la organización en la comunidad, el titular del cuerpo legislativo subrayó el valor del compromiso civil y la responsabilidad institucional. Al respecto, Hein expresó: «Nuestra tarea es escuchar y acompañar estos espacios donde la sociedad llega con una sensibilidad única. Cuando los ciudadanos se organizan para transformar la realidad, el Estado tiene la obligación de ponerse a la par y brindar respaldo». El diputado resaltó, además, que se va “admirado por el trabajo silencioso desde un lugar de contención” y ratificó el compromiso de cercanía con los entrerrianos que atraviesan situaciones críticas.

Sobre la Fundación

Crisálida ofrece soporte económico, contención y asesoramiento profesional a las familias para evitar el traslado de los menores hacia Buenos Aires. Petrucci subrayó que uno de los lemas que guían el trabajo de voluntariado es “transformar el dolor en actos de amor”. La presidenta añadió también que desde la institución ofrecen desde bolsones de alimentos hasta el mejoramiento de viviendas y vestimenta, cubriendo las necesidades socioeconómicas del entorno familiar.

Entre los objetivos institucionales de la fundación, según destacó la titular, se cuenta la proyección de una Sala de Oncología Pediátrica y un hospicio con departamentos individuales para el alojamiento de pacientes del interior. Estas obras, añadió Petrucci, “aseguran que los tratamientos de quimioterapia se realicen con éxito en el territorio provincial, permitiendo que el niño y su entorno atraviesen con dignidad el proceso médico”, concluyó.