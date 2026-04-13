Operativo en Diamante: detuvieron a un hombre y secuestraron droga tras meses de investigación

La ciudad de Diamante vivió una intensa jornada operativa este domingo por la noche, cuando la División Drogas Peligrosas ejecutó una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. Según se expresó a Informe Litoral, la intervención fue el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia que se extendió durante varios meses para desarticular la venta de sustancias al menudeo. La acción policial permitió irrumpir en cinco domicilios de forma simultánea, logrando neutralizar puntos clave de distribución de estupefacientes en la localidad.
Durante las requisas, que finalizaron pasada la medianoche, los efectivos lograron el secuestro de cocaína y marihuana preparadas para la venta, además de plantas de cannabis, balanzas de precisión y material de fraccionamiento. También se incautó un revólver calibre .22 largo, cartuchería, una motocicleta de 150cc y una suma importante de dinero en efectivo. Estos elementos fueron incorporados a la causa como pruebas fundamentales de la actividad ilícita que se desarrollaba en las viviendas identificadas.
El operativo culminó con la identificación de ocho personas y la detención de un hombre mayor de edad, vecino de Diamante, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de las autoridades judiciales. Con este golpe al tráfico local, la fuerza de seguridad busca reforzar la tranquilidad de los vecinos y dar una respuesta directa contra el avance de las drogas en los barrios, destacando la importancia de las tareas de prevención y seguimiento para garantizar la seguridad pública en la región.