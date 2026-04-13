Operativo en Diamante: detuvieron a un hombre y secuestraron droga tras meses de investigación

El proyecto aprobado busca transparentar la evolución del endeudamiento entrerriano desde 1991 mediante la elaboración de informes técnicos anuales. En la misma instancia se dio curso a una resolución para convocar al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, por la situación de la salud mental en la provincia y se aprobaron normativas sobre límites jurisdiccionales de comunas y protección del patrimonio cultural.