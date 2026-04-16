Homenajearon a los Alemanes del Volga con una Gala en el Teatro de Paraná

El emblemático Teatro 3 de Febrero de la capital entrerriana fue sede de una Noche de Gala dedicada a revalorizar la cultura, las danzas y la música de la comunidad alemana, en el marco del bicentenario de su llegada al país. El evento contó con la participación de colectividades de diversos puntos de la provincia, destacando la influencia de los alemanes del Volga en la identidad regional. Durante la ceremonia, la intendenta Rosario Romero subrayó que aproximadamente el 15% de la población entrerriana posee raíces alemanas, lo que convierte a esta expresión en un pilar fundamental de la multiculturalidad local.
Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la vigencia de las tradiciones germanas en el territorio y elogió el estrecho vínculo logrado con la diplomacia alemana. El mandatario estuvo acompañado por el embajador de Alemania, Dieter Lamlé, quien manifestó su orgullo por formar parte de los festejos y agradeció el apoyo institucional de la Provincia y el Municipio para conmemorar los 200 años de la inmigración alemana en Argentina. La presencia del diplomático fue señalada como un gesto de cercanía y compromiso con la numerosa descendencia que habita en suelo entrerriano.
La jornada, que reunió a referentes de asociaciones, legisladores y vecinos, fue coordinada por figuras clave de la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades. El encuentro no solo funcionó como un homenaje histórico, sino también como una plataforma para fortalecer el intercambio cultural y el reconocimiento de las colectividades que forjaron la idiosincrasia de la provincia. Con música y bailes típicos, la gala cerró una jornada de integración que reafirmó a Entre Ríos como un crisol de identidades compartidas.(Informe Litoral)