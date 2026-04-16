River venció a Carabobo por la mínima y Eduardo Coudet ya palpita el Superclásico

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River Plate logró un triunfo clave este miércoles al derrotar 1-0 a Carabobo, resultado que le permite escalar a la cima de su zona en la Copa Sudamericana. Tras el encuentro, el entrenador Eduardo Coudet explicó en conferencia de prensa que la decisión de realizar ocho cambios en la formación titular respondió a la necesidad de darle rodaje a los futbolistas con menos minutos y preservar el físico de los habituales titulares. Pese al rendimiento irregular del equipo, el «Chacho» destacó que lo más importante era asegurar los tres puntos antes del compromiso más esperado de la temporada.

El foco de la atención se trasladó rápidamente al Superclásico del próximo domingo, donde Coudet debutará como director técnico en este tipo de enfrentamientos. El DT reconoció sentir una mezcla de ansiedad y entusiasmo por lo que significa el cruce ante Boca Juniors, asegurando que, aunque proyecta un partido completo para regalarle un triunfo a la gente, la naturaleza de estos duelos suele ser impredecible desde lo futbolístico. La expectativa es total, ya que se espera un estadio Monumental colmado por 80 mil espectadores para el duelo que comenzará a las 17 horas.

En cuanto al parte médico del plantel, el entrenador llevó tranquilidad a los hinchas tras las salidas prematuras de dos figuras importantes. Sobre Fausto Vera, Coudet aclaró que se trató de una molestia menor y que el cambio fue por precaución, mientras que la sustitución de Juanfer Quintero se debió a un dolor muscular que será evaluado en las próximas horas. Con el liderazgo en el plano internacional asegurado, el conjunto de Núñez ya tiene la cabeza puesta exclusivamente en el Superclásico del domingo 19 de abril.(TN)