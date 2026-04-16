Rige el nuevo sistema de peaje en el Puente Victoria – Rosario

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A partir de este jueves, la empresa Conexión Alto Delta puso en marcha una transformación estructural en la estación de peaje del Puente Victoria – Rosario, estableciendo el fin definitivo del pago con dinero en efectivo. Esta medida busca modernizar el corredor y reducir las demoras, obligando a los usuarios a optar exclusivamente por medios digitales. El nuevo esquema funciona mediante dos modalidades: una vía exclusiva para usuarios de TelePASE, que permite el tránsito sin detenciones, y una vía combinada donde se podrá abonar únicamente con tarjetas de débito o crédito con tecnología contactless a través de tótems de pago.

La implementación trae consigo una marcada diferencia en los costos según el método elegido. La concesionaria confirmó que el TelePASE es la opción más económica, mientras que el pago electrónico manual conlleva recargos significativos que, en categorías como la de automóviles particulares, pueden llegar a triplicar el valor base. Por ejemplo, mientras un auto abona $1.043,92 con TelePASE, el costo asciende a $2.987,83 si se utiliza tarjeta. Es importante destacar que, por el momento, no se aceptan pagos mediante códigos QR, lo que limita las opciones electrónicas a los plásticos bancarios o el dispositivo de lectura automática.

Para mitigar el impacto del cambio, se dispuso de personal de asistencia en las vías y oficinas de atención que funcionan de 8 a 20 horas para tramitar el dispositivo de TelePASE en el lugar. Esta renovación tecnológica se da en el marco de un plan de mejoras que ya registra un 98% de avance en tareas de bacheo y reparación de calzada. Además, el proyecto integral contempla la instalación de nueva iluminación, señalización renovada y sistemas de control dinámico de cargas, junto con el refuerzo del balizamiento en el canal de navegación para garantizar la seguridad vial y fluvial en la zona.