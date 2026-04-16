Ya no hay alerta y empezará a mejorar el tiempo desde este jueves

Las chances de lluvias son escasas para esta jornada. Las temperaturas mínimas rondarán los 18 y las máximas los 25 grados. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente nublado.

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El pronóstico del tiempo indica que gradualmente las condiciones comenzarán a mejorar y luego de la gran cantidad de milímetros caídos durante el miércoles, las chances de lluvias son muy bajas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional –SMN-, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día con posibilidad de chaparrones durante la mañana. La temperatura mínima será de 18 y la máxima de 25 grados.

Cómo seguirá el tiempo

Desde el viernes ya no se prevén lluvias en la región aunque continuará la presencia de nubosidad con cielo parcial a mayormente nublado. La mínima será de 18 y la máxima de 26 grados.

Para el sábado se anticipa cielo algo nublado durante todo el día con una mínima de 15 y una máxima de 26 grados mientras que el domingo comenzará con cielo parcialmente nublado y no se descarta la vuelta de algunos chaparrones hacia la tarde o noche. Las temperaturas serán similares a las del día anterior.