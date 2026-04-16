SanCor solicitó formalmente su propia quiebra ante la justicia

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La cooperativa láctea SanCor, con sede en la localidad de Sunchales, presentó en las últimas horas el pedido de su propia quiebra tras no poder hacer frente a los compromisos de su concurso preventivo iniciado en 2025. La firma, que enfrenta una deuda superior a los 120 millones de dólares con más de 1.500 acreedores, reconoció ante el tribunal competente su imposibilidad de continuar con el funcionamiento financiero actual. Esta decisión fue confirmada por el gremio Atilra y autoridades provinciales, marcando un hito judicial en la historia de la compañía que ha visto reducida su capacidad de procesamiento a menos de 500.000 litros diarios.

Desde el sector gremial señalaron que la medida es consecuencia directa de los informes de la sindicatura, que ya advertían sobre una insolvencia patrimonial definitiva. El sindicato denunció que la situación afecta gravemente a los trabajadores, a quienes se les adeudan salarios y aguinaldos, asegurando que la empresa se ha mantenido operativa mediante el sacrificio de su personal. A pesar de este complejo panorama, se espera que la marca pueda atravesar un proceso de reestructuración administrativa que permita salvar los activos productivos y la calidad de sus productos bajo una nueva etapa de gestión.