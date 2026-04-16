Aranguren: se entregarán semillas para la temporada otoño-invierno

La distribución de los kits se llevará adelante el próximo lunes en la Casa del Bicentenario.

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La Municipalidad de Aranguren confirmó la puesta en marcha de una nueva etapa del Programa Municipal de Semillas «Sembramos». Esta acción oficial tiene como objetivo principal realizar la entrega de semillas correspondientes al ciclo de otoño-invierno, permitiendo que los ciudadanos accedan a los recursos necesarios para el calendario de siembra que se aproxima.

El operativo de entrega se concentrará el próximo lunes 20 de abril en un único punto de encuentro. Los vecinos deberán dirigirse a la Casa del Bicentenario, donde el equipo municipal estará presente a partir de las 12:00 para coordinar la distribución de los materiales de forma organizada y directa a los asistentes.(Informe Litoral)