Detuvieron a dos hombres tras un robo en un taller mecánico de Paraná

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Durante las primeras horas de la mañana, personal policial comisionado por la sala de la División 911 intervino en un ilícito ocurrido en un taller mecánico ubicado en calle Jauretche. Al arribar al lugar, los uniformados observaron a dos hombres que salían del establecimiento transportando una soldadora, una caja de herramientas, un taladro y una mini cortadora de madera, entre otros elementos.

Al advertir la presencia de los efectivos, los individuos descartaron los objetos e intentaron darse a la fuga, aunque fueron interceptados a pocos metros del lugar. Según supo Informe Litoral, tras la comunicación con la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado de ambos hacia la Alcaidía, como así también el secuestro de los elementos para que fueran entregados a su propietario original.