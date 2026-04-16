Paraná: demoraron a un hombre que caminaba con una bolsa de cemento de dudosa procedencia

El procedimiento se realizó durante la madrugada en el marco de operativos preventivos y el sujeto no pudo acreditar la propiedad del elemento.

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En horas de la madrugada, personal policial de la capital provincial llevó a cabo un procedimiento que resultó en la demora de un individuo y el secuestro de materiales de construcción. Según supo Informe Litoral, los efectivos se encontraban realizando recorridas de seguridad y prevención cuando interceptaron a un hombre que trasladaba una bolsa de cemento de manera sospechosa por la vía pública.

Al momento de ser entrevistado por los uniformados, el sospechoso no pudo acreditar la propiedad ni la procedencia legal del elemento que transportaba. Ante la inconsistencia en su relato y la falta de documentación, los agentes comunicaron la situación de inmediato a la fiscalía de turno, desde donde se ordenaron las medidas legales correspondientes para resguardar el bien y determinar su origen.

Finalmente, la justicia dispuso el secuestro formal de la bolsa de cemento con el fin de establecer quién es su real propietario. Por su parte, el involucrado fue trasladado a la sede policial para su correcta identificación, quedando vinculado a las actuaciones iniciadas para esclarecer el hecho.