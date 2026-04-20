Paraná: con fondos propios, el municipio avanza en la renovación total del jardín maternal Los Jilgueritos

Facebook Twitter WhatsApp

La gestión municipal de Paraná continúa ejecutando mejoras estructurales en los espacios de primera infancia para asegurar condiciones óptimas a las familias que utilizan estos servicios. En este marco, el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó la transformación del jardín Los Jilgueritos, señalando que se trata de un lugar renovado completamente. La intervención, que comenzó en los últimos meses de 2025, busca no solo resolver problemas edilicios históricos, sino también dotar a las instituciones de todo el equipamiento acorde a las necesidades de un jardín maternal, garantizando así un servicio de calidad para los gurises de la ciudad.

Las tareas en el establecimiento han sido exhaustivas e incluyeron la reparación de cubiertas de chapa y la ejecución de cielorrasos nuevos. Según el detalle técnico, se realizó una renovación total de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, incorporando artefactos modernos y seguros. Además, el proyecto contempló el rediseño de la cocina, que fue remodelada íntegramente, y la creación de nuevos grupos sanitarios, incluyendo la construcción de baños accesibles. También se trabajó en el tratamiento de muros afectados por el paso del tiempo y en la ampliación de diversos sectores para mejorar la circulación y el uso del espacio.

Un punto central de esta iniciativa es el origen de su financiamiento. Loréfice subrayó que, al igual que otras obras de la gestión, estos trabajos son financiados con fondos 100% paranaenses, lo que permite mantener una autonomía en el ritmo de obra. El funcionario explicó que los espacios de primera infancia demandan un mantenimiento permanente, razón por la cual el municipio encara anualmente la renovación de tres o cuatro establecimientos según las prioridades detectadas. Esta política de inversión local busca sostener espacios de cuidado y educación en condiciones dignas para los sectores más vulnerables de la comunidad.

El jardín Los Jilgueritos no es el único foco de intervención actual en la ciudad. En simultáneo, el municipio desarrolla trabajos de similares características en otros dos establecimientos: Los Pollitos, ubicado en calle Sauce de Luna, y Tortuguitas, situado en calle Sara de Eccleston. De esta manera, el plan de infraestructura para la primera infancia se extiende a diferentes barrios de Paraná, consolidando una red de jardines maternales con instalaciones seguras, modernas y adaptadas a las exigencias pedagógicas y sanitarias actuales. (Informe Litoral)