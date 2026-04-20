Rodríguez Paulín: críticas a la Radio Municipal, pedido de informes y polémica por los «trapitos» en Paraná

El concejal de Juntos por Entre Ríos cuestionó el rol de los medios públicos, defendió la eficiencia del gasto municipal y ratificó su postura contra la permanencia de los cuidacoches en el nuevo sistema de estacionamiento medido en la capital entrerriana.

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El concejal paranaense de Juntos por Entre Ríos Maximiliano Rodríguez Paulín visitó el programa de Gonzalo Schmidt en Canal 6 ERTV, donde abordó los temas más calientes de la agenda local. Con un discurso marcado por la necesidad de «ordenar las cuentas», el edil economista no esquivó ninguna pregunta y dejó definiciones claras sobre la gestión actual y el futuro de la ciudad.

Tensión en la Radio Municipal

La entrevista comenzó recordando un episodio reciente en la radio pública de la ciudad, FM Costa Paraná, donde Rodríguez Paulín denunció un trato hostil y politizado en el programa de Antonio Tardelli: «Nunca supe qué tinte político tenía un periodista, siempre cuando me invitan al piso o a un móvil estoy para los medios y agradezco que me entrevisten pero en esta nota arrancaron diciendome ‘mire, yo le quiero aclarar que a ustedes no los voy a votar'», cuestionó el concejal sobre el trato que recibió.

El edil cuestionó que, en 25 minutos de aire «financiados por los vecinos», no se haya tocado un solo tema relevante para la ciudad de Paraná. En este sentido, confirmó que presentó un pedido de informes sobre el financiamiento del medio público, argumentando que, ante la falta de recursos para servicios básicos como bacheo o agua potable, es necesario evaluar el «costo-beneficio» de todas las políticas públicas.

El conflicto de los «cuidacoches»

Uno de los puntos más álgidos fue la situación de los cuidacoches o «trapitos». Rodríguez Paulín se mostró terminantemente opuesto a su inclusión en el sistema de fiscalización: «Paraná perdió una oportunidad muy grande de prescindir de estos intermediarios», reiteró.

El concejal denunció la falta de control en zonas clave como el centro, el Parque Urquiza y la Costanera, señalando que la calle ha sido ganada por situaciones de violencia y disputas territoriales entre familias. Propuso que la recaudación del estacionamiento medido debería ir directamente a subsidiar el boleto de colectivo en lugar de sostener un sistema que considera ineficiente.

Gestión y fondos nacionales

Consultado sobre la asfixia financiera que denuncian algunos municipios por parte del Gobierno Nacional, Rodríguez Paulín fue tajante: «Los municipios se tienen que encargar de los servicios básicos… si después hay un excedente, se puede hablar de obras mayores», afirmó. En ese marco defendió la necesidad de un cambio de paradigma donde cada estamento del Estado (Municipal, Provincial y Nacional) se haga cargo de sus responsabilidades específicas sin depender exclusivamente de transferencias discrecionales.

Un cierre frontal

Pese a las diferencias ideológicas con el entrevistador, Rodríguez Paulín reafirmó su estilo directo: «Estoy dispuesto a responder y debatir todo lo que sea necesario, siempre fui frontal y con la verdad», dijo y concluyó asegurando que su foco actual está en su trabajo territorial diario, descartando, por el momento, hablar de candidaturas para 2027.

Ver la entrevista completa con Maximiliano Rodríguez Paulín:

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