El Gobierno nacional oficializó el nuevo esquema de reintegros para la compra de garrafas sociales

A través del sistema ReSEF, los beneficiarios recibirán una devolución de casi 10.000 pesos por unidad, reemplazando de manera definitiva al anterior Programa Hogar.

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El Gobierno nacional puso en marcha formalmente este lunes el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, un nuevo sistema de asistencia para usuarios de gas licuado de petróleo. Según lo establecido en la Disposición 1/2026 publicada en el Boletín Oficial, los beneficiarios inscriptos recibirán un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos adquirida.

Este nuevo mecanismo de asistencia económica se acreditará directamente mediante la devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables. Para acceder al beneficio, los interesados deben registrarse obligatoriamente en el ReSEF, donde se evaluará la situación de cada hogar antes de autorizar el pago.

La normativa detalla que la cobertura variará según la época del año para acompañar la demanda estacional. Durante el período de mayores bajas temperaturas, que comprende desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre, el subsidio alcanzará el equivalente a dos garrafas mensuales por hogar. Por el contrario, durante el resto de los meses, la asistencia se limitará a una unidad mensual.

Para garantizar que el beneficio llegue a los sectores más vulnerables, la ANSES cruzará los datos de ingresos de cada grupo familiar para validar su incorporación al sistema. Asimismo, las autoridades aclararon que el monto del subsidio no es fijo, ya que podrá actualizarse periódicamente de acuerdo a la evolución del precio del butano y otros costos operativos del sector energético.