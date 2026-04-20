Entre Ríos: a cuánto ascienden las multas por evadir peajes en la Autovía del Mercosur

La concesionaria y la Policía provincial coordinan las sanciones para los conductores que no abonen la tarifa, tras finalizar el período de adaptación al sistema electrónico.

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La empresa concesionaria de la Autovía del Mercosur está finalizando las gestiones con las autoridades de aplicación de infracciones de tránsito de Entre Ríos para comenzar a multar con rigor a los automovilistas que incumplan con el pago del peaje. La medida busca regularizar la situación de aquellos usuarios que todavía no han adoptado los medios de pago habilitados tras cumplirse tres meses de la implementación del nuevo sistema.

Es fundamental que los conductores tengan claridad sobre el elevado costo de estas sanciones. Conforme a la normativa vigente, la evasión del pago se sanciona con multas que oscilan entre las 100 y las 300 unidades fijas.

Al realizar el cálculo basado en el precio actual del litro de nafta súper —referencia utilizada para la unidad fija y que ronda los 2.300 pesos—, el valor a pagar por la infracción resulta impactante: los automovilistas podrían enfrentar multas que alcanzan los 700.000 pesos. Este monto se aplicará sin perjuicio del recupero del canon adeudado que el concesionario reclamará a los infractores.

Ante este nuevo esquema de control, se ha iniciado la articulación con la Policía de Entre Ríos para implementar las actas de infracción en las próximas semanas. Desde la administración de las Rutas Nacionales 12 y 14, se recomienda el uso del sistema TelePASE para evitar estas sanciones económicas y agilizar el tránsito en el corredor que une el complejo Zárate-Brazo Largo con los pasos fronterizos.