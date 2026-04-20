Persecución y detención en Diamante: huyeron de un control y casi atropellan a policías

Dos hombres terminaron tras las rejas luego de una violenta fuga en una camioneta de alta gama por las calles de la ciudad. El conductor se encontraba alcoholizado.

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En el marco de los operativos de prevención que desarrolla la Jefatura de Policía Departamental, durante la madrugada de este domingo se produjo un grave incidente que culminó con la detención de dos individuos tras una peligrosa maniobra de evasión.

El hecho se desencadenó cuando personal de la División Operaciones y Seguridad realizaba controles de rutina en la zona del parque Paz Carrera. En ese contexto, los efectivos divisaron una pick-up Ford Raptor que circulaba sin la chapa patente colocada y en contramano por la calle Sara Romero.

Al intentar detener la marcha del vehículo para señalar la infracción, los ocupantes lejos de acatar la orden reaccionaron con agresiones verbales hacia los uniformados. Acto seguido, iniciaron una fuga a gran velocidad, llegando incluso a circular por la vereda y estando a punto de colisionar a agentes de la Policía Motorizada que se encontraban en la cuadra siguiente.

Según supo Informe Litoral, se activó de inmediato un operativo de interceptación que permitió detener la marcha de la camioneta a escasa distancia. Pese a estar rodeados, los sujetos mantuvieron una actitud desafiante, negándose a descender del rodado y a ser identificados.

Ante la clara conducta delictiva de atentado y resistencia a la autoridad, el Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata detención de ambos sujetos.

El conductor, un hombre de 49 años vecino de la zona rural de Diamante, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Estaba acompañado por otro hombre de 39 años. Ambos fueron trasladados a la Alcaidía Policial, mientras que la pick-up quedó en calidad de secuestro mientras avanzan las diligencias procesales correspondientes.