Solo una región del norte entrerriano sigue bajo alerta amarilla este lunes

Cambió el pronóstico y finalmente para este lunes se prevén solo lluvias y tormentas aisladas para el departamento Diamante y la región. Es decir, ya no hay alerta amarilla en esta zona. La temperatura mínima fue de 19 y la máxima alcanzará los 23 grados.

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En un primer momento el alerta amarilla por lluvias y tormentas abarcaba prácticamente la mitad de Entre Ríos pero finalmente se fue disipando y solo sigue vigente para un sector del norte entrerriano, es decir, un sector de los departamentos La Paz, Feliciano y Federación. El resto de la provincia ya está pintado de verde este lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este lunes en Diamante y la región el pronóstico oficial prevé lluvias aisladas por la mañana y tarde y tormentas aisladas hacia la noche. La temperatura mínima fue de 19 y la máxima alcanzará los 23 grados.

El martes continuará la posibilidad de lluvias aisladas en la región con temperaturas mínimas de 19 y 23 grados. Es decir, anticipan una jornada parecida a la de este lunes.

Desde el miércoles ya no anuncian precipitaciones. Habrá varios días con cielo algo nublado aunque prevalecerá el sol. Se espera un descenso de las temperaturas mínimas que promediarán los 13 grados y las máximas se mantendrán por encima de los 20.

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