Crespo: un hombre fue detenido tras derribar la puerta de su ex pareja

En las primeras horas de este domingo, alrededor de las 06:30, la tranquilidad de la calle Ortiz en la ciudad de Crespo se vio alterada por un grave hecho de violencia de género. Según pudo saber Informe Litoral, un hombre mayor de edad se presentó en el domicilio de su ex pareja con una actitud marcadamente violenta. Tras no obtener el ingreso de forma voluntaria, el agresor dañó la puerta de entrada para irrumpir ilegalmente en la propiedad.
La situación fue alertada de inmediato a la comisaría local a través de un llamado telefónico de auxilio realizado por la propia víctima. Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con el sospechoso aún en el inmueble, procediendo a su inmediata demora. Por disposición de la Fiscalía de Género, el individuo fue trasladado y quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales, enfrentando cargos por la violenta irrupción y el ataque contra su ex concubina.