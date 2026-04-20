Fuerte choque en Diamante: una niña debió ser trasladada de urgencia a Paraná

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Ramírez y San Lorenzo, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta en la que viajaban una madre con su pequeña hija.

Facebook Twitter WhatsApp

En la mañana de este lunes, la ciudad de Diamante fue escenario de un grave siniestro vial que dejó como saldo a dos personas heridas, entre ellas una menor de edad. Según supo Informe Litoral, el hecho se produjo en la intersección de las calles Ramírez y San Lorenzo, en momentos en que personal del Comando Radioeléctrico realizaba operativos de prevención en la zona.

El accidente fue protagonizado por un automóvil Peugeot 208, el cual era conducido por una joven de 25 años, y una motocicleta Yamaha de 110 cc. en la que se desplazaba una mujer de 24 años acompañada por su hija menor de edad. A raíz del fuerte impacto, ambas ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de diversa consideración que requirieron asistencia médica inmediata.

Tras ser asistidas en primera instancia en el hospital local, los profesionales de la salud determinaron la necesidad de derivar a la niña al Hospital San Roque de la ciudad de Paraná para recibir una atención de mayor complejidad. En el lugar del hecho, el Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención del área de Policía Científica, cuyos peritos trabajaron en la recolección de pruebas y mediciones técnicas para establecer fehacientemente las causas que originaron la colisión.