River Plate vs. Blooming: hora, TV y posibles formaciones

El equipo de Eduardo Coudet inicia su camino en el Grupo H este miércoles en Santa Cruz de la Sierra. Sin la complicación de la altura extrema, el "Chacho" pone lo mejor en cancha para buscar los primeros tres puntos.

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River Plate hace su presentación oficial en la Copa Sudamericana 2026 enfrentando a Blooming de Bolivia. Tras un excelente arranque en el torneo local, el conjunto de Núñez llega como el gran favorito del Grupo H, zona que comparte también con Carabobo de Venezuela y Bragantino de Brasil. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas y contará con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, mientras que su compatriota David Rodríguez estará a cargo del VAR.

Para este estreno, Eduardo Coudet ha despejado la mayoría de las dudas en el once titular. Santiago Beltrán se consolida en el arco, escoltado por una defensa que mezcla experiencia y juventud con Lucas Martínez Quarta y el juvenil Lautaro Rivero. En el lateral derecho, la gran noticia es la disponibilidad de Gonzalo Montiel, quien pelea el puesto con Fabricio Bustos. En el mediocampo, la creación recae en Juan Fernando Quintero, aunque no se descarta el ingreso de la joya ecuatoriana Kendry Páez o de Tomás Galván. Arriba, la potencia goleadora está garantizada con la dupla Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Por el lado de Blooming, el técnico Mauricio Soria confía en el envión anímico de su equipo tras superar el repechaje con un 3-0 y debutar en la liga local con una goleada 5-0. La escuadra boliviana apostará a un esquema equilibrado con una línea de cinco defensores para intentar frenar el juego asociado del «Millonario», confiando en la jerarquía del uruguayo Matías Abisab en la mitad de la cancha y la velocidad de Bayron Garcés en el ataque.

Datos clave del partido:

Horario: 21:30 (hora de Argentina).

Televisión: Transmisión exclusiva de DSports (Canales 610 y 1610 HD) y disponible online por DGO .

Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera Costas (Santa Cruz de la Sierra).

Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos o Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juan Fernando Quintero (o Kendry Páez), Tomás Galván; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villarroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.