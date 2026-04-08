Bahl, Michel y Marclay recibieron a autoridades de Aranguren y abordaron la situación de los municipios, obras y producción local

El senador nacional Adán Bahl y los el diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, recibieron al presidente municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, y al secretario de Gobierno, Bioing. Ramiro Muñoz, con quienes analizaron la situación actual de los municipios en el marco del contexto económico y la realidad provincial.

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Durante el encuentro, dialogaron sobre el impacto de la caída de recursos en las gestiones locales y los desafíos que enfrentan para sostener servicios y dar respuestas a sus comunidades. En ese marco, manifestaron su preocupación por la paralización de la obra del acceso a la localidad, financiada con fondos nacionales, cuyos pagos fueron suspendidos.

“Cuando se frenan obras que ya estaban en marcha, lo que se detiene no es solo infraestructura: se afecta el trabajo, la planificación de los municipios y la calidad de vida de los vecinos. Necesitamos previsibilidad y continuidad para que cada localidad pueda desarrollarse”, expresó Bahl.

Por su parte, Guillermo Michel señaló: “La caída de recursos y la interrupción de financiamiento nacional impactan directamente en las provincias y, especialmente, en los municipios. Es necesario ordenar prioridades y garantizar que las obras que están en ejecución puedan terminarse”.

Asimismo, se abordaron temas vinculados a la agenda local, como la organización de la Fiesta Regional del Artesano y distintas iniciativas orientadas a poner en valor la actividad porcina, clave para el desarrollo productivo de la zona.

“Cada localidad tiene un enorme potencial productivo y cultural. Acompañar esas iniciativas es clave para generar desarrollo con identidad y fortalecer el arraigo en nuestras comunidades”, sostuvo Marianela Marclay.

Finalmente, Bahl destacó la importancia de sostener el trabajo articulado con los gobiernos locales: “Los municipios son quienes están todos los días dando respuestas concretas. Por eso es fundamental fortalecer ese vínculo y trabajar de manera coordinada para afrontar un contexto cada vez más desafiante”.