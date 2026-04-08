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Se realizará una capacitación sobre pulverización inteligente para el sector agropecuario

La jornada se desarrollará el 16 de abril en la Ruta 20, con un programa que incluye demostraciones prácticas y mediciones de eficiencia a campo. La actividad está dirigida a productores, profesionales y pilotos.

Se realizará una capacitación sobre pulverización inteligente para el sector agropecuario

El Ministerio de Desarrollo Económico y la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) de Entre Ríos llevarán a cabo una capacitación sobre pulverización inteligente el próximo 16 de abril. El encuentro tendrá lugar en el Km 76 de la Ruta 20, de 9 a 17, con el objetivo de profesionalizar las aplicaciones en el campo mediante el uso de nuevas tecnologías.

La jornada se destaca por su carácter práctico, ya que ofrecerá demostraciones a campo y mediciones reales para comparar resultados de aplicación. La actividad es arancelada con cupos limitados, pero se ofrece una bonificación por preinscripción a través de Eventbrite. Además, para los asistentes que lleguen por aire, estará habilitada la pista de aterrizaje LAD 2203 – Arroyo Malo.

Para inscribirse, ingresar en https://www.eventbrite.com.ar/e/pulverizacion-

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