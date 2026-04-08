Paraná: disparos frente a una escuela obligaron a alumnos y docentes a tirarse al piso

El violento episodio ocurrió en la zona del barrio El Sol durante la mañana de este miércoles. Un fuerte operativo policial, con más de 15 patrulleros, buscaba intensamente a los responsables tras el hallazgo de vainas servidas a metros del establecimiento.

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La mañana de este miércoles se vio sacudida por un grave hecho de violencia en la zona oeste de Paraná, cuando una serie de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la escuela Bazán y Bustos desató el pánico en la comunidad educativa. El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:30 en el sector trasero del edificio escolar, ubicado entre las calles Santos Vega y José María Paz, en una zona que colinda con el asentamiento del barrio El Pozo.

Ante el estruendo de los disparos, que se habrían producido a escasos metros del muro perimetral de la institución, las autoridades escolares activaron de inmediato los protocolos de seguridad. En medio de escenas de gran angustia, docentes y estudiantes debieron arrojarse al suelo dentro de las aulas para resguardarse de posibles balas perdidas. Afortunadamente, a pesar de la gravedad del enfrentamiento, no se registraron personas heridas ni daños materiales en la infraestructura del colegio o en las viviendas linderas.

La respuesta policial fue inmediata y masiva. Unos 15 patrulleros de la Comisaría 6° y otras divisiones cercaron el barrio El Sol para proteger la salida de los alumnos y realizar los peritajes correspondientes. En el lugar del hecho, los efectivos de Criminalística lograron secuestrar tres vainas servidas de calibre .22.

Fuentes policiales confirmaron que, si bien no hay detenidos hasta el momento, el presunto autor de los disparos ya se encuentra identificado gracias al aporte de los vecinos. La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y dispuso la búsqueda intensiva de los responsables, mientras que la comunidad del barrio manifestó su profunda preocupación por la inseguridad que golpea a los niños incluso en horario de clases.

(Ahora)