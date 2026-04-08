Aranguren abrió las inscripciones para los Talleres Municipales 2026

La Municipalidad de Aranguren habilitó oficialmente el registro para su programa de formación y recreación 2026. Los interesados deben realizar la inscripción a través de la web oficial aranguren.gob.ar. A continuación, se detallan todas las propuestas disponibles distribuidas por sedes y disciplinas:
Talleres Deportivos (sede: Polideportivo y Cancha TDV)
-
Zumba: lunes de 21 a 22 (desde los 14 años) con la Profe Candela Segurado.
-
Baile: martes de 21 a 22 (desde los 20 años) con la Profe Yanella Martínez.
-
Básquet Mini: martes y jueves de 17 a 20 (6 a 13 años) con la Profe Paola Serra.
-
Deporte Adaptado: viernes de 10 a 12 (desde los 14 años) con la Profe Luz Heffele.
-
Básquet Juvenil: martes y jueves de 19 a 21 y viernes de 20 a 21 (14 a 21 años) con el Profe Esteban Schmunk.
-
Adultos Mayores: martes y jueves de 17 a 18 (desde los 60 años) con la Profe Luz Heffele.
-
Funcional y Running: viernes de 18 a 20 (desde los 14 años) con el Profe Uriel Arredondo.
-
Gimnasia Deportiva: martes y jueves de 9 a 10 y de 16 a 17 (6 a 12 años) con la Profe Luz Heffele.
-
Iniciación Deportiva: jueves de 15 a 16 (3 a 6 años) con el Profe Uriel Arredondo.
-
Iniciación en Pádel (Lugar: Cancha TDV): martes a jueves de 9 a 10 y de 16 a 18 (6 a 12 años) con el Profe Alejandro Vinagre.
Talleres Culturales (sede: Casa del Bicentenario)
-
Costura: lunes de 14 a 15 (infancias +10 años) y de 15 a 17 (adultos) con la Profe Elizabeth Zapata.
-
Arte: martes de 14:30 a 16 (adultos), de 16 a 17 (infancias 9 a 12 años) y de 17 a 18 (infancias 6 a 8 años) con la Profe Ángeles Stieben.
-
Teatro: martes de 18 a 19:30 (hasta 15 años) y de 19:30 a 21 (adultos) con el Profe Ezequiel Buch.
-
Música: miércoles desde las 14 (desde los 7 años) con el Profe Gustavo Reynoso.
-
Danzas Folklóricas: lunes y viernes en diversos turnos desde las 17 hasta las 21 (4 años a adultos mayores) con los Profes Micaela Chaves y Ariel Balcaza.
-
Canto: miércoles desde las 14 (desde los 6 años) con el Profe Gonzalo Sosa.
-
Coro Mujeres: jueves de 18 a 19:30 y jueves de 19:30 a 21 con el Profe Gonzalo Sosa.
-
Cerámica Artesanal: jueves de 14 a 15:30 (adultos), de 16 a 17 (infancias +10 años) y de 17 a 18 (infancias 6 a 9 años) con la Profe Eloísa Muñoz.
Talleres Educativos (sede: Punto Digital)
-
Apoyo Escolar Primaria: martes y jueves de 17 a 20 (6 a 12 años) con la Profe Julieta Spengler.
-
Inclusión Digital para Adultos: jueves de 17 a 19 (desde los 60 años) con la Profe Daiana Diaz.
-
Computación para adolescentes: lunes de 18 a 19:30 (12 a 18 años) con la Profe Tamara Riffel.
(Informe Litoral)
COMENTÁ LA NOTA