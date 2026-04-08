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Inicio Departamento Nogoyá Aranguren abrió las inscripciones para los Talleres Municipales 2026

Aranguren abrió las inscripciones para los Talleres Municipales 2026

La Municipalidad presentó la oferta completa de actividades gratuitas para el ciclo actual, con una variada agenda que incluye deportes, cultura y formación tecnológica.

La Municipalidad de Aranguren habilitó oficialmente el registro para su programa de formación y recreación 2026. Los interesados deben realizar la inscripción a través de la web oficial aranguren.gob.ar. A continuación, se detallan todas las propuestas disponibles distribuidas por sedes y disciplinas:

Talleres Deportivos (sede: Polideportivo y Cancha TDV)

  • Zumba: lunes de 21 a 22 (desde los 14 años) con la Profe Candela Segurado.

  • Baile: martes de 21 a 22 (desde los 20 años) con la Profe Yanella Martínez.

  • Básquet Mini: martes y jueves de 17 a 20 (6 a 13 años) con la Profe Paola Serra.

  • Deporte Adaptado: viernes de 10 a 12 (desde los 14 años) con la Profe Luz Heffele.

  • Básquet Juvenil: martes y jueves de 19 a 21 y viernes de 20 a 21 (14 a 21 años) con el Profe Esteban Schmunk.

  • Adultos Mayores: martes y jueves de 17 a 18 (desde los 60 años) con la Profe Luz Heffele.

  • Funcional y Running: viernes de 18 a 20 (desde los 14 años) con el Profe Uriel Arredondo.

  • Gimnasia Deportiva: martes y jueves de 9 a 10 y de 16 a 17 (6 a 12 años) con la Profe Luz Heffele.

  • Iniciación Deportiva: jueves de 15 a 16 (3 a 6 años) con el Profe Uriel Arredondo.

  • Iniciación en Pádel (Lugar: Cancha TDV): martes a jueves de 9 a 10 y de 16 a 18 (6 a 12 años) con el Profe Alejandro Vinagre.

Talleres Culturales (sede: Casa del Bicentenario)

  • Costura: lunes de 14 a 15 (infancias +10 años) y de 15 a 17 (adultos) con la Profe Elizabeth Zapata.

  • Arte: martes de 14:30 a 16 (adultos), de 16 a 17 (infancias 9 a 12 años) y de 17 a 18 (infancias 6 a 8 años) con la Profe Ángeles Stieben.

  • Teatro: martes de 18 a 19:30 (hasta 15 años) y de 19:30 a 21 (adultos) con el Profe Ezequiel Buch.

  • Música: miércoles desde las 14 (desde los 7 años) con el Profe Gustavo Reynoso.

  • Danzas Folklóricas: lunes y viernes en diversos turnos desde las 17 hasta las 21 (4 años a adultos mayores) con los Profes Micaela Chaves y Ariel Balcaza.

  • Canto: miércoles desde las 14 (desde los 6 años) con el Profe Gonzalo Sosa.

  • Coro Mujeres: jueves de 18 a 19:30 y jueves de 19:30 a 21 con el Profe Gonzalo Sosa.

  • Cerámica Artesanal: jueves de 14 a 15:30 (adultos), de 16 a 17 (infancias +10 años) y de 17 a 18 (infancias 6 a 9 años) con la Profe Eloísa Muñoz.

Talleres Educativos (sede: Punto Digital)

  • Apoyo Escolar Primaria: martes y jueves de 17 a 20 (6 a 12 años) con la Profe Julieta Spengler.

  • Inclusión Digital para Adultos: jueves de 17 a 19 (desde los 60 años) con la Profe Daiana Diaz.

  • Computación para adolescentes: lunes de 18 a 19:30 (12 a 18 años) con la Profe Tamara Riffel.

(Informe Litoral)

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