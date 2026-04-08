Aranguren abrió las inscripciones para los Talleres Municipales 2026

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad de Aranguren habilitó oficialmente el registro para su programa de formación y recreación 2026. Los interesados deben realizar la inscripción a través de la web oficial aranguren.gob.ar. A continuación, se detallan todas las propuestas disponibles distribuidas por sedes y disciplinas:

Zumba: lunes de 21 a 22 (desde los 14 años) con la Profe Candela Segurado.

Baile: martes de 21 a 22 (desde los 20 años) con la Profe Yanella Martínez.

Básquet Mini: martes y jueves de 17 a 20 (6 a 13 años) con la Profe Paola Serra.

Deporte Adaptado: viernes de 10 a 12 (desde los 14 años) con la Profe Luz Heffele.

Básquet Juvenil: martes y jueves de 19 a 21 y viernes de 20 a 21 (14 a 21 años) con el Profe Esteban Schmunk.

Adultos Mayores: martes y jueves de 17 a 18 (desde los 60 años) con la Profe Luz Heffele.

Funcional y Running: viernes de 18 a 20 (desde los 14 años) con el Profe Uriel Arredondo.

Gimnasia Deportiva: martes y jueves de 9 a 10 y de 16 a 17 (6 a 12 años) con la Profe Luz Heffele.

Iniciación Deportiva: jueves de 15 a 16 (3 a 6 años) con el Profe Uriel Arredondo.